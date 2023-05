Il Tribunale di Ragusa dopo 5 lunghi anni di un processo aperto per ipotesi di reati ambientali, connessi al depuratore, ha assolto l’ex sindaco di Vittoria, Giovanni Moscato.

Ipotesi di reato scattata dopo, soltanto, un giorno dal suo insediamento a Palazzo Iacono poiché erano assenti delle autorizzazioni che la sua amministrazione aveva subito richiesto. Moscato è stato assolto con formula piena “per non aver commesso il fatto”.

Un’altra assoluzione era arrivata per l’ex primo cittadino sempre dal Tribunale di Ragusa, lo scorso ottobre per l’accusa di “rifiuto d’atti d’ufficio” per una discarica che si trovava all’interno di un’area privata. Anche in questo caso è stata dimostrata la sua correttezza e la sua innocenza.

“Sono soddisfatto – commenta Moscato, che è stato difeso dall’avvocato Carlo Pietrarosso – perché finalmente sta emergendo la verità, perché queste sentenze dimostrano la correttezza del mio operato e di quello della mia amministrazione, perché il castello accusatorio che ha portato allo scioglimento perde pezzi. E c’è chi per convenienza, non accettando il voto popolare, ha utilizzato i procedimenti giudiziari come strumento di lotta politica brandendo la clava del giustizialismo, aizzando la città, spargendo veleni, calunnie, sospetti.

Un metodo ripugnante che ha infangato persone, intere famiglie e una città intera portandola nel baratro dell’odio. Un metodo che dovrebbe far provare vergogna a chi lo utilizza.

Cinque anni sono lunghissimi perché dentro vi sono dolori personali e familiari e notti insonni ma anche i dolori di un’intera comunità che è rimasta in piedi nella tempesta e che oggi è più forte che mai

Ma la verità sta emergendo e ancora molto, moltissimo deve emergere. Attendiamo i prossimi verdetti.

Una giustizia giusta è una giustizia che dà risposte all’interno di un processo che deve avere una ragionevole durata e mi auguro che la vicenda che ho vissuto e che sto vivendo possa non ripetersi più. Un sindaco non può rischiare di subire processi su processi e vedere l’amministrazione paralizzata e la vita compromessa”.

Salva