Le problematiche dell’aeroporto di Comiso oggetto del confronto al LCC ibleo

Si è svolta questa mattina, presso la sala consiglio del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, la riunione convocata dal Commissario Straordinario Salvatore Piazza tra i sindaci, la deputazione iblea ed i vertici di Sac per analizzare le problematiche relative all’aeroporto di Comiso.

“L’Ad di Sac, Nico Torrisi, ha illustrato l’attuale situazione dello scalo ibleo, riferendo che è e che sarà operativo. Oltre ai voli già assicurati nelle scorse settimane, Torrisi ha annunciato il coinvolgimento di altre due compagnie aeree, con nuove tratte da Comiso che verranno rese note nei prossimi giorni, a trattative concluse”, dice il Commissario Piazza.

“Torrisi ha risposto alle domande dei rappresentanti politici presenti, chiarendo innanzitutto che la competenza sugli aeroporti è ministeriale, non regionale, e poi elencando quali sono le attuali criticità di gestione di un piccolo aeroporto, come quello di Comiso. La Sac ha tuttavia confermato il pieno interesse affinché lo scalo ragusano sia pienamente parte della rete aeroportuale del Sud Est, a garanzia dello sviluppo economico, turistico e sociale di tutto territorio”, prosegue Piazza.

Nel corso del confronto, Nico Torrisi ha inoltre evidenziato la disponibilità del Presidente della Regione, Renato Schifani, a portare avanti il progetto di trasporto merci da Comiso.

Il Commissario Piazza darà seguito, per il tramite della deputazione regionale, alla richiesta di incontro con il Presidente Schifani proposta dell’onorevole Nello Dipasquale e condivisa dai parlamentari e sindaci presenti all’incontro.

Nei prossimi giorni, presso il Libero Consorzio ibleo, sarà convocata una nuova riunione sull’argomento, coinvolgendo le associazioni di categoria e le parti sociali.

