Gran Maestro Don Francisco de Borbón inaugura il Castello Lanzun

Il 12 maggio 1973 il Castello Lanzun, o it-Torri ta’ Lanzun come è conosciuto a Malta, è stato formalmente inaugurato dall’allora Gran Maestro, S.E. Don Francisco de Borbón y Borbón, come sede ufficiale mondiale dell’Ordine di San Lazzaro e anche come sede di quella che oggi è la Gran Commenda del Castello, una giurisdizione ecumenica e internazionale dell’Ordine con sede a Malta. Con l’aumento dei membri e delle donazioni, la giurisdizione è stata elevata a Gran Commenda dal 49° Gran Maestro, S.E. Don Carlos Gereda de Borbón, Marchese di Almazán, che ne è diventato il primo Gran Commendatore.

Nell’ottobre 2018 gli è succeduto l’attuale Gran Maestro S.A.S. Don Francisco de Borbón Graf von Hardenberg-Fürstenberg, per continuare una tradizione che risale a mezzo secolo fa. Costruita nel XVIII secolo, It-Torri ta’ Lanzun sorge ai margini di quello che in origine era un piccolo borgo chiamato “Mensija”, che in maltese significa “il dimenticatoio” o “il luogo abbandonato”.

Il piano terra è composto da una sala d’ingresso, una cappella ecumenica dedicata a San Lazzaro e un cortile centrale. La sala più grande è stata opportunamente trasformata nella Sala dei Cavalieri, decorata con numerosi ornamenti araldici. La maggior parte degli eventi di beneficenza si tengono nella Sala dei Cavalieri nei mesi freddi o nel Cortile durante i mesi estivi. Al primo piano si trova la Sala del Consiglio della Gran Commenda, che conduce alla Sala degli Archivi dell’Ordine. Un pennone con una croce verde a otto punte adorna la parte superiore di questo raro esempio di fattoria fortificata.

L’acquisizione di Torri Lanzun è stata la prima volta che l’Ordine di San Lazzaro ha potuto ristabilire una sede permanente da quando è stato espropriato a seguito della Rivoluzione francese. Torri Lanzun è a disposizione di tutti i membri dell’Ordine e può essere visitata da chi lo desidera su appuntamento.