Scooterista cade a Vittoria. E’ grave

Incidente stradale autonomo si è verificato sulla ex strada provinciale 16, in contrada Alcerito, a Vittoria. Un extracomunitario alla guida di una moto è caduto accidentalmente, scivolando sul manto stradale.

Una volta arrivate sul posto, le forze dell’ordine hanno trovato l’uomo per terra, in un terreno confinante alla strada, al di là di una recinzione, e un vecchio scooter sulla carreggiata. Sono intervenuti anche i sanitari del 118 che hanno trasportato subito il motociclista in ospedale: è in gravi condizioni con una profonda ferita alla testa.

Sono in corso le indagini per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente.

