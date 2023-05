Il sindaco di Sanremo ha incontrato il collega di Comiso

Alberto Biancheri, sindaco di Sanremo, ha incontrato il collega di Comiso

“Mi ha onorato questa inaspettata visita”,ha affermato il Primo Cittadino.

“Inaspettata quanto graditissima la visita del sindaco di Sanremo, Alberto Biancheri, che da circa 9 anni gestisce un’azienda florovivaistica a pochi chilometri da Comiso – dichiara il primo cittadino di Comiso-. Una bella realtà imprenditoriale che vede circa 122 dipendenti. Biancheri, come altre realtà florovivaistiche locali che ho già incontrato e che rappresentano veramente l’eccellenza nella nostra zona, è un imprenditore che crede fortemente alla necessità dei voli cargo che, data la peculiarità delle merci in questione e l’incidenza minima in termini di peso, potranno di gran lunga accorciare i tempi e le distanze con i mercati europei presso cui questi imprenditori inviano le loro produzioni, specialmente in Olanda. Alla fine del piacevole incontro – conclude Maria Rita Schembari- non è stato escluso da nessuno di noi due, un prossimo protocollo d’intesa per un gemellaggio tra i nostri comuni dove insistono elementi e particolarità simili”.

