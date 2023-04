Comiso. Si presenta il libro di Pisana sul poeta Lauretta

“Carmelo Lauretta. Figlio illustre di Comiso”. Poesia, narrativa epistole:” è questo il titolo del volume di Domenico Pisana, Presidente del Caffè Letterario Quasimodo di Modica, pubblicato all’inizio di marzo dalla casa editrice iblea, Operaincerta, p.145, con il patrocinio morale del Comune di Comiso, e che sarà presentato mercoledì 12 aprile, alle ore 18.00, al Teatro Naselli di Comiso.

Modererà la serata il giornalista de “La Sicilia, Antonello Lauretta; porteranno i saluti Maria Stella Micieli, presidente della Pro Loco Comiso e Tina Vittoria D’Amato, Presidente del club Unesco di Comiso; interverranno Maria Rita Schembari, sindaco di Comiso, Domenico Pisana, Gianni Battaglia, attore e regista, e il pianista Andrea Strada.

Carmelo Lauretta è stato amico di Domenico Pisana dal 1984, era un caro amico di Bufalino e insieme a Bernardino Giuliana, Angelo Rizzo, Ignazio Buttitta, Alessio Di Giovanni, Santi Calì e Ignazio Russo, è tra i maggiori poeti dialettali della Sicilia.

Nato a Comiso nel 1917 e morto nel 2011, si era laureato in Lettere all’Università Cattolica di Milano nel 1939, insegnando per quarant’anni lettere in Istituti Statali; dopo la Liberazione è stato vicesindaco di Comiso. Ha collaborato al Vocabolario Siciliano di Giorgio Piccitto, a cura del Centro Studi Filologici e Linguistici Siciliani, al quotidiano La Sicilia, ai periodici Giornale di poesia siciliana di Palermo, Arte e folklore di Sicilia di Catania, Dialogo di Modica e ad altri giornali nazionali e locali.

Ha pubblicato libri di poesia, narrativa, saggistica e critica letteraria sin dal 1938. Sue liriche sono state tradotte in greco da Kostas Stamatis, in sloveno da Vinko Velicic, in inglese da Alessandro Caldiero, in francese da Mazambi K. Makila, in tedesco da Robert Grabski, in giapponese da Gjosho Morishita e in russo da Tatiana Antonova. Diversi premi letterari, riconoscimenti e onorificenze hanno segnato il suo lungo cammino letterario.

“Questo libro – afferma l’autore Domenico Pisana – nasce per una testimonianza di amicizia e di gratitudine nei riguardi di Lauretta, che è stato, insieme al poeta modicano Saverio Saluzzi, il mio padre letterario. La mia prima raccolta, pubblicata nel 1985, quando io ero ventisettenne e Lauretta aveva 68 anni, porta il titolo ‘Nella sognante casa delle Muse’. Debbo a lui l’entrata in questa casa dove opero da 38 anni”.

