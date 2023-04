Castello di Modica: si recupera la Chiesa dei Conti

Nuovi lavori di miglioria per il Castello dei Conti a Modica. Grazie ad un progetto da oltre un milione e mezzo di euro (1.687.209,02), l’antico maniero simbolo della Contea verrà ulteriormente impreziosito dalla ristrutturazione di quella che fu la chiesa dei Conti, della scalinata di accesso e dei bassi fino ad ora inutilizzati. I fondi provengono in parte dal POC 2014/2020 ed in parte da fondi comunali. I lavori cominceranno a giorni ed avranno la durata di 540 giorni. Ad annunciarlo è l’Onorevole Ignazio Abbate: “Grazie a questa nuova tranche di interventi andremo a completare il Castello dei Conti che negli ultimi anni ha radicalmente cambiato volto. La chiesetta verrà completamente ristrutturata e, seppur non consacrata, sarà un luogo ideale per ospitare matrimoni civili in un contesto unico. Verrà messa in sicurezza e ristrutturata l’imponente scalinata che conduce al portone principale e verranno recuperati i bassi dell’antico maniero che fino a questo momento non sono stati interessati da alcun intervento di manutenzione ma che rappresentano una parte importante della storia del castello e conseguentemente della Città di Modica”.

