Via Crucis Vivente organizzata da Azione Cattolica monterossana

Nella Domenica delle Palme, si celebra la Passione di Cristo . Alle 15,30 avrà inizio la Via Crucis Vivente magistralmente organizzata dal gruppo dell’Azione Cattolica monterossana.

Una rappresentazione molto realistica dov’è vengono utilizzati i costumi storici. Una vera messa in scena itinerante lungo tutte le vie del paese.

Un rito emozionante e coinvolgente, che prenderà il via nel primo pomeriggio con partenza del corteo da Piazza Sant’Antonio.

Prima la Processione con il Cristo sofferente che porta la croce, poi il momento del Processo e della condanna, quindi la Crocifissione, sul Sagrato della Chiesa di Sant’Anna ed infine la Deposizione, alla presenza delle pie donne, chiuse nel loro dolore. A concludere la rappresentazione la danza della Resurrezione.

Un’opera d’insieme, caratterizzata da tanto realismo, in cui tutti i quadri viventi vengono resi dinamici.

