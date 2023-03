Calcio. Santa Croce spera ancora e cerca gloria a Mazzarrone

È tutto pronto per la trasferta di Mazzarrone, dove il Santa Croce calcio di mister Gaetano Lucenti cercherà quei punti per incrementare ancora di più la propria classifica.

La gara valevole per la tredicesima giornata del girone di ritorno del campionato di Eccellenza è una tappa importante per la rincorsa alla salvezza diretta e bisognerà affrontarla con il rispetto che merita.

Con i locali giallorossi già salvi, ma ancora alla ricerca della matematica certezza, la squadra di Lucenti è consapevole di non avere altre chance che un unico risultato, vale a dire la vittoria. I

Il Mazzarrone è certo che non concederà nulla ai biancazzurri, per cui Totò Mancuso e soci saranno i padroni del loro destino e dovranno lottare allo spasimo per ottenere il risultato voluto.

Per l’incontro di domenica sarà assente capitan Totò Ravalli, ma Lucenti potrà contare sul resto del gruppo.

La gara si giocherà allo stadio Comunale di Mazzarrone e avrà inizio alle ore 16.00. A dirigere la contesa sarà il signor Salvatore Azzolina della sezione arbitrale di Caltanissetta che sarà assistito dai signori Cutrufo e Debole della sezione di Catania.

