Pozzallo, trova il ladro in casa che poi lo picchia pure

Oltre al danno pure la beffa di essere stata aggredita per la vittima di un furto verificatosi venerdì scorso a Pozzallo. L’inquilino di un appartamento, dopo essersi recato al lavoro, si accorge che i sensori di movimento delle telecamere di sicurezza si attivano. Si precipita subito a casa e sulle scale del palazzo sorprende 2 uomini sospetti: realizza che possa trattarsi dei ladri penetrati in casa sua e tenta di bloccarli, ma viene aggredito a calci, testate e pugni. Nonostante ciò, la vittima del furto insegue la coppia e riesce a strappare loro uno zainetto, che, invece della refurtiva, contiene gli attrezzi atti allo scasso, mentre i 2 riescono a fuggire. Il tutto è accaduto in pieno giorno, sotto gli occhi dei passanti, che non sono intervenuti in soccorso del malcapitato. Uno di loro pare invece abbia girato un video col telefonino. L’uomo ha poi raggiunto l’appartamento, trovando conferma ai suoi timori: i ladri pare si siano portati via oggetti di valore e gioielli, per un bottino consistente ma ancora da quantificare. La vittima del furto è quindi finita al pronto soccorso dell’ospedale Maggiore di Modica per ricevere le necessarie cure. Poi ha presentato denuncia di furto a carico di ignoti. Pare si tratti di malviventi italiani, con buona probabilità provenienti dal Catanese. Le indagini sono in corso partendo dalle immagini registrate dalle telecamere di sicurezza. Pare che i ladri avessero tentato di accedere anche in un altro appartamento, ma hanno dovuto desistere per via della porta blindata, dove sono sono state trovate tracce di tentata effrazione. Un episodio delinquenziale come accennato verificatosi in centro e in pieno giorno, che incute timore e rabbia tra i pozzallesi.

