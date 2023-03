Ars, primo sì in commissione al ddl che istituisce lo Psicologo di base

Istituire la figura dello Psicologo di base in Sicilia. È uno degli obiettivi del disegno di legge approvato oggi dalla commissione Salute dell’Assemblea regionale siciliana. Sul tema erano stati presentati diversi disegni di legge, tra cui due del Partito democratico, e la commissione ha deciso di riunire le proposte in un unico disegno di legge che adesso conta complessivamente otto articoli.

Il testo ora dovrà passare all’esame dell’Aula: il termine di presentazione degli emendamenti è stato fissato nelle 18 di lunedì 27 marzo. “Il via libera in commissione rappresenta un passo avanti concreto verso un tema di cui si parla troppo poco – dice il deputato del Pd Nello Dipasquale, che aveva presentato come primo firmatario una delle due proposte originarie Dem -. Con questo ddl diamo al sistema sanitario regionale la possibilità di offrire un servizio in più ai cittadini e, al tempo stesso, consentiamo alle persone che vivono un disagio di potere accedere a cure che diversamente non avrebbero potuto ottenere. Auspichiamo ora un veloce esame da parte dell’Aula affinché questa proposta di buonsenso diventi legge al più presto”.

Oltre a istituire la nuova figura, delineandone i compiti e facendo nascere gli elenchi provinciali dei professionisti, il ddl crea anche l’Osservatorio regionale che dovrà svolgere una funzione di controllo, programmazione e indirizzo rispetto alle attività dello Psicologo di base. Il testo ora dovrà passare all’esame dell’Aula: il termine di presentazione degli emendamenti è stato fissato per le 18 di lunedì 27 marzo.

