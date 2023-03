Modica Dart protagonista al Campionato Regionale di Freccette

Si è svolto domenica scorsa a Sciacca il primo Campionato regionale di freccette targato Federazione Italiana Gioco Freccette.

Tra le squadre protagoniste della intensa giornata di sport ed amicizia, oltre ai padroni di casa dello Sciacca Dart, anche il Modica Dart.

Per la squadra della Contea si è trattato della prima uscita agonistica ufficiale, avviando così ufficialmente il percorso sportivo della nuova realtà modicana.

“Il movimento freccettistico è assai giovane – raccontano dal Modica Dart – ma sia a Modica che in tutta la Sicilia sta già coinvolgendo tante persone, di tutte le età. E’ uno sport infatti che aiuta a migliorare concentrazione, calcolo e autocontrollo, ma soprattutto crea un ambiente sportivo davvero coinvolgente. A Sciacca ad esempio – proseguono – sono venuti ad assistere anche ragazzi della provincia di Catania che, nonostante non ci sia nessun club tesserato, hanno affrontato la trasferta spinti dalla curiosità”.

Sul piano sportivo, a vincere il titolo regionale è stato il saccense Pietro Lentini, mentre nel doppio a vincere è stata la coppia dello Sciacca Dart composta da Stefano Cammarata e Giovanni Ciavorella.

