Muore travolto mentre attraversa la provinciale Ragusa-Marina

Un uomo è morto poco dopo le 19 di domenica in un incidente stradale che si è verificato sulla proviciale 25. L’uomo è stato travolto in pieno rettilineo da un’autovettura che procedeva da Ragusa verso Marina di Ragusa al km.12 della Sp 25 (l’uomo oare fosse sceso dalla propria auto parlando al cellulare e sia stato travolto da un’altra vettura in transito). Il conducente dell’auto sopravvenuta sembra che non si sia accorto della presenza del tunisino a piedi.. L’uomo, Faouzi Quazquaza, tunisino di 47 anni. Il sinistro mortale all’altezza del chilometro 12,1, vicino a Poggio del Sole Resort. è deceduto sul colpo. Sul posto la polizia stradale per i rilievi e i vigili del fuoco che stanno illuminando il sito.

