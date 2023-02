Quarta sconfitta di fila per il Modica Calcio. Passa il Palazzolo 2-1

E’ un Modica in caduta libera quello che oggi ha collezionato la quarta sconfitta di fila uscendo con le ossa rotta anche dallo stadio “Scrofani” di Palazzolo nell’anticipo del campionato di Eccellenza. 2-1 per la formazione di casa che passa già al 22′ su calcio d’angolo,. Il Modica aggancia il pareggio al 50’ con il primo gol in rossoblu Mincica ma al 60′ i padroni di casa tornano ancora in vantaggio dopo una ripartenza per il definitivo 2-1 che sancisce l’ennesima sconfitta per la formazione di Mister Rigoli. Il Modica vede sempre più allontanare la testa della classifica dopo questa quarta sconfitta consecutiva rimanendo ferma a quota 37 punti mentre il Palazzolo tenta di risalire dai bassifondi andando a quota 16.

