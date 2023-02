Marina di Modica. “Sparito” il telo in memoria di Alberto Vicari

E’ sparito il telo in memoria di Alberto Vicari, il giovane imprenditore Modicano vittima di un incidente della strada avvenuto due anni fa circa sulla Sp 66 Marina di Modica-Pozzallo. I familiari lo avevano fatto collocare propria all’altezza del luogo della tragedia perché fosse da monito per chi non rispetta il codice della strada. “Non è stato il maltempo, non è stata la famiglia, non è stato il Comune, non è stata la

Provincia – dice la famiglia -. Per favore se qualcuno ha visto chi si è preso la briga di rimuoverlo oltraggiando ulteriormente Alberto e la nostra famiglia, lo dica”.

