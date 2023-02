Revocato sciopero degli operatori ecologici di Scicli e Ispica

La Fiadel ha revocato lo sciopero, programmato per il prossimo 16 febbraio, degli operatori ecologtici di Scicli e Ispica, dipendenti della Impregico Srl di Taranto, a causa di varie problematiche irrisolte. La decisione dopo la disponibilità espressa dalla Ditta in sede di incontro tenutosi, in modalità on-line, lo scorso 9 febbraio, che ha assunto formalmente l’impegno a risolvere celermente le problematiche evidenziate dal sindacato, nonché di versare la retribuzione relativa alla mensilità di gennaio entro il 15 febbraio 2023.



