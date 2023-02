M5S Ragusa e le ripercussioni dell’ondata di maltempo

Il capogruppo m5S al Consiglio comunale di Ragusa, alla luce della grave ondata di maltempo che, nei giorni scorsi ha investito il territorio comunale, oltre a manifestare la propria solidarietà a tutte le persone che, in qualche modo, sono rimaste colpite dalle intemperie riportando danni di vario tipo, invita la Giunta municipale a valutare l’adozione di azioni specifiche volte a eliminare una serie di problematiche che sono state segnalate.

“Ringraziamo intanto – afferma Firrincieli – la polizia municipale, i vigili del fuoco, gli operatori e i volontari della Protezione civile comunale per l’immane lavoro svolto in queste complesse giornate. Attività che ancora continua. Invito l’Amministrazione comunale, ultimata la fase di emergenza, a uno sguardo supplementare d’attenzione nelle ville comunali e negli spazi attrezzati a verde. La ricognizione del patrimonio arboreo, ancorché complessa, potrebbe rivelarsi utile per scongiurare eventuali cadute di alberi fortemente compromessi dalle folate di vento, cadute che potrebbero registrarsi anche a distanza di giorni dalla fase acuta del maltempo. E’ da valutare, inoltre, la possibilità di garantire il necessario decoro a tutte le tombe dei cimiteri della zona Centro, di Ibla e di Marina. Anche questi siti hanno dovuto fare i conti con una situazione tutt’altro che semplice e, al di là della prima sommaria rimessa in sesto, ci sono una serie di tombe, tra quelle che non vengono visitate con una certa assiduità dai parenti, che avrebbero bisogno di un’attenzione maggiore. Voglio sperare che si tratta di due aspetti che, legati all’ondata di maltempo subita, saranno curati con la dovuta attenzione dalla Giunta municipale”.

