Deceduto il rettore del Santuario della Madonna di Chiaramonte

E’ deceduto Don Francesco Forti, rettore del Santuario della Madonna di Chiaramonte Gulfi. La notizia della sua scomparsa, attraverso i social, sulla pagina Facebook del Santuario: “Nella fede del Signore Risorto annunziamo la nascita al cielo del nostro rettore Don Francesco Forti. Da poco avevi iniziato il tuo ministero per noi e in mezzo a noi e nella brevità della tua esperienza a San Nicola e Santuario ti sei fatto apprezzare per il tuo sorriso, la tua disponibilità a conoscere tutti e la tua sincera e profonda devozione alla Madonna che ti rendeva felice per questo servizio a cui il vescovo ti aveva chiamato”.

I suoi fedeli, nel post si Facebook, aggiungono: “Grazie Padre Franco per essere stato un dono di Dio, grazie per averci voluto bene, grazie perché nella brevità del tempo siamo stati arricchiti del tuo ministero sacerdotale. La Madonna di Gulfi, di cui non vedevi l’ora di festeggiare la festa, sia ora lei ad accoglierti nella pasqua eterna. A Dio padre Franco”.

Salva