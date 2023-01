Giornata della Memoria oggi a Ragusa

“Criscione Carmelo e Criscione Giorgio Santo.

Fratelli, soldati, deportati.

Oggi Ragusa ha ricordato loro e tutto l’orrore di cui l’umanità si è dimostrata capace.

In viale del Fante due pietre di inciampo che non sono due pietre ma due azioni, per una Giornata che non è una ricorrenza ma un impegno.

La memoria, afferma il Sindaco di Ragusa Peppe Cassì, è un dovere di tutti noi, la memoria è un diritto delle nuove generazioni, la memoria è la principale difesa dal fanatismo, dall’odio.

Voglio quindi ringraziare la Prefettura, l’Anpi, la Consulta Giovanile, le Scuole e tutti gli Enti e i cittadini che oggi e ogni giorno si impegnano per la necessità della Memoria”.

Salva