Il monterossano Francesco Amato vince il Wedding Award 2023

Il monterossano Francesco Amato Fotografia vince il Wedding Award 2023 di Matrimonio.com e si conferma come una delle migliori imprese di servizi per matrimoni in Italia.

Quest’anno si celebra l’edizione numero 10 dei prestigiosi premi Wedding Awards assegnati da Matrimonio.com alle imprese del settore wedding.

Nel 2022 si è assistito a un boom di matrimoni dall’inizio della pandemia e questa edizione vuole essere anche un omaggio al duro lavoro svolto dalle imprese per la ripresa del settore nuziale.

I Wedding Awards sono gli unici premi assegnati in base alle recensioni delle coppie sposate. Francesco Amato Fotografia è tra le imprese premiate in questa edizione dei Wedding Awards 2023 nella categoria Fotografia, avendo ricevuto un numero cospicuo di recensioni positive da parte delle coppie iscritte a Matrimonio.com. Francesco Amato Fotografia, insieme a tantissimi altri professionisti dei matrimoni in Italia, ha app

