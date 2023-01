Bufera di neve su Monterosso e sul territorio montano ibleo

Bufera di neve si è abbattuta questa sera ,verso le 18, sul borgo Monterosso e su tutta la zona montana Iblea. Temperatura rigida scesa a zero gradi intorno alle 17,30 . In poco tempo il manto stradale delle statale 194 e delle strade provinciali che portano sia a Monte Lauro per Buccheri e Palazzolo Acreide che a Ragusa lungo il bivio per Chiaramonte Gulfi era tutto innevato. Sicuramente con l’abbassamento delle temperature sul manto stradale si creerà del ghiaccio che renderà pericolosa la percorribilità in particolare domattina per coloro che dovranno spostarsi per andare a lavorare fuori sede.



Sarà quindi indispensabile l’intervento dei mezzi spargi sale della Protezione Civile per mettere in sicurezza tutta la struttura viaria . Di attente anche in allerta meteo della Protezione civile.Nella foto Monterosso quasi ammantato di neve .

