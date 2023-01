Il Città di Comiso domenica al Borgese contro l’Ispica

Il Città di Comiso calcio, dopo la partita casalinga di domenica scorsa, scende nuovamente in campo allo stadio Peppe Borgese, per affrontare il Virtus Ispica, match valido come terza giornata del girone di ritorno, campionato di Eccellenza.

A parlarci degli ultimi sette giorni vissuti in casa Verdearancio, il mister Francesco Tudisco:

“La settimana appena trascorsa è stata una settimana di impegno e dedizione, da parte di tutti i ragazzi, come sempre. Abbiamo lavorato tanto, specialmente sugli errori commessi in precedenza, abbiamo lavorato sulle condizioni e sulla situazione gestionale della partita.

Domani affronteremo l’Ispica, una squadra che può creare danni notevoli se non si riesce a gestire al meglio la partita, una squadra da prendere con le pinze. L’Ispica inoltre si trova in basso alla classifica, sotto di noi, e potrebbe far di tutto per portarsi a casa 3 punti.

Noi affronteremo questa avversaria con la consapevolezza di avere tre squalificati che sono tre assenze importanti, anche se credo che chi giocherà al loro posto farà degnamente una grande prestazione.

Per tutte queste ragioni, in settimana abbiamo cercato di lavorare al meglio ed evitare di ricadere negli errori di sempre e soprattutto di ripartire con un’autostima ancora più forte.

E a proposito di giocatori, in settimana la società ha tesserato il giovane Anastasi, centrocampista classe 2002, e che si aggiunge alla rosa completandola. Darà sicuramente il suo apporto alla squadra come giocatore, essendo un ragazzo con alle spalle tanta esperienza calcistica”.

