Calcio. Modica-Nebros, l’ex: “Non saremo vittima sacrificale”

Natale Gatto, centrocampista della Nebros, ex di turno (vestì la casacca rossoblù la scorsa stagione), alla vigilia del match contro il Modica, ai microfoni di MessinaSportiva ha dichiarato:

“Il Modica è una grande squadra che a dicembre si è potenziata e che dispone di elementi che troverebbero spazio anche in Serie D e C. Nel girone d’andata ci siamo tolti delle soddisfazioni contro squadre blasonate, non andremo a Modica a fare la vittima sacrificale. A dicembre sono andati via giocatori importanti e per noi è cambiato il mondo, a novembre eravamo nella zona play-off ed ora dobbiamo guardare a tutt’altro campionato”.