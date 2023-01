Chiaramonte Gulfi festeggia San Sebastiano e San Biagio

Nella cittadina Iblea si celebra le feste di San Sebastiano e di San Biagio con gli appuntamenti in programma nella rettoria del Santissimo Salvatore, parrocchia di Santa Maria La Nova. In particolare, da oggi, giornata liturgica dedicata a Sant’Antonio abate, sarà celebrato il triduo in onore di San Sebastiano. Alle 17,45 ci sarà la recita del Rosario e alle 18,30 la celebrazione eucaristica. Alle 19,30, sul sagrato della chiesa, la benedizione degli animali domestici. Domani, mercoledì 18 gennaio, alle 17,45 la recita del Rosario e alle 18,30 la santa messa. Giovedì, alle 17, ci sarà l’adorazione eucaristica mentre alle 18,30 è in programma la santa messa. La festa di San Sebastiano martire è in programma venerdì 20. Il triduo in onore di San Biagio, invece, è fissato dal 31 gennaio al 3 febbraio. “Sono santi – è scritto nel messaggio ai fedeli dell’arciprete, il sacerdote Graziano Martorana – che ci ricordano l’immagine della testimonianza e la coerenza a vivere il santo Vangelo. Entrambi, l’uno soldato, l’altro medico, nella diversità di scelte di vita, hanno seguito Cristo e lo hanno testimoniato fino al sangue, meritando la palma del martirio”.

Salva