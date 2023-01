Ragusa. Due progetti di Servizio Civile del Comune per 42 posti

Sono disponibili 42 posti di Servizio Civile con due progetti: Iblei Sicuri (12 posti) e

Vivere Ragusa (30 posti), promossi in collaborazione con ASSOD onlus.

Il Servizio Civile offre la possibilità a giovani di età compresa tra i 18 e i 28 anni di condurre un’esperienza formativa della durata di 12 mesi all’interno della Protezione Civile e del Comune di Ragusa. È possibile accedere alla piattaforma tramite il seguente link https://domandaonline.serviziocivile.it e procedere con la gestione della domanda entro il 10 Febbraio 2023 alle ore 14:00. Per accedere ai servizi di compilazione è necessario essere in possesso dello SPID (sistema pubblico di identità digitale) o delle credenziali (riservate solo a coloro che non hanno i requisiti per disporre dello SPID) e compilare la richiesta per diventare un operatore volontario di Servizio Civile Universale.

I progetti presentati nel bando di Servizio Civile Universale:

Il progetto Iblei Sicuri Ragusa mira a potenziare le capacità d’intervento del sistema di

Protezione Civile. Gli operatori volontari collaboreranno nella raccolta e nell’aggiornamento dei dati relativi ai principali fenomeni fonte di rischio: sismico, idrogeologico, meteorologico, sanitario, difesa civile.

Le sedi: Protezione Civile e la delegazione Comunale Marina di Ragusa.

Il progetto Vivere Ragusa mira alla qualificazione del patrimonio materiale e immateriale, stimolando percorsi di partecipazione civica e di sviluppo di comunità. Gli operatori volontari si occuperanno della mappatura delle risorse, del rilevamento qualitativo dei beni immobili e della redazione del portafoglio immobiliare, del potenziamento dei servizi turistici e attività di comunicazione esterna e coinvolgimento

della comunità cittadina.

Le sedi di svolgimento del Progetto sono: Corso Italia 72, Castello Donnafugata, Infotourist, Segretariato Sociale, Biblioteca Comunale, Settore Urbanistica.

È possibile prendere visione delle schede progetto cliccando sul seguente link:

https://www.comune.ragusa.it/it/page/4489

Gli aspiranti operatori volontari di Servizio Civile Universale saranno sottoposti a selezione, le cui modalità e date saranno rese pubbliche sui siti assod.org e comune.ragusa.it all’apposita sezione.

