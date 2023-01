Giarratana. Via ai festeggiamenti in onore di S.Antonio Abate

Giarratana festeggia in maniera solenne sant’Antonio Abate. E’ un rito che affonda le radici nella tradizione più antica e che coinvolge l’intera comunità dei fedeli. Quest’anno, però, le celebrazioni non si potranno tenere nella basilica omonima essendo in corso i lavori di restauro. Sarà la chiesa Madre a ospitare i festeggiamenti la cui apertura è in programma sabato 14 gennaio. Prima, però, domani, venerdì 13, ci sarà alle 17,30 la recita del Rosario e alle 18 la celebrazione eucaristica a cui seguirà la benedizione del pane in onore di Sant’Antonio di Padova. Sabato, alle 16,45, il suono a festa delle campane delle chiese e lo sparo di colpi a cannone annuncerà alla cittadinanza l’avvio delle celebrazioni. Sono i caratteristici segnali che anticiperanno, iniziando dalle 17, la traslazione del seicentesco simulacro del santo sull’altare maggiore della chiesa Madre. I solenni festeggiamenti, organizzati dal comitato presieduto dal parroco, il sacerdote Francesco Mallemi, proseguiranno sino a domenica 22 gennaio, data in cui si terrà la festa esterna, con le due processioni, una mattutina e l’altra vespertina. Sabato 14, alle 17,30, ci sarà la recita del Rosario animato dai ragazzi dell’oratorio e alle 18 la celebrazione eucaristica. Alle 20,30, poi, la serata crepes in oratorio per ragazzi dalla prima media in poi.

Salva