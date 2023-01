Vescovo di Noto. Mons. Rumeo verrà ordinato il 18 marzo

Il Vescovo eletto di Noto, Mons. Salvatore Rumeo, verrà ordinato il 18 marzo 2023 presso la Basilica Cattedrale di San Nicolò a Noto. L’annuncio è stato dato da Mons. Antonio Staglianò, attualmente amministratore apostolico della diocesi.

Nel dare l’annuncio mons. Staglianò invita a pregare per il nuovo vescovo affinché “il Signore lo sostenga nei suoi propositi di bene e di servizio per la nostra amata Diocesi”.

Nel giorno stesso dell’ordinazione episcopale mons. Salvatore Rumeo prenderà possesso canonica della Diocesi di Noto.

Mons. Rumeo, 56 anni, è stato eletto vescovo da Papa Francesco il 22 dicembre 2022, succendendo a Mons. Staglianò precedentemente nominato presidente della Pontificia Accademia di teologia in Vaticano.

