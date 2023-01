Nuovo grave lutto nel calcio. È morto Gianluca Vialli. L’ex attaccante di Juve e Sampdoria e capodelegazione della Nazionale azzurra aveva 58 anni e da cinque lottava contro un tumore al pancreas. Vialli si è spento in una clinica di Londra, dove era ricoverato.

«In sua memoria sarà osservato un minuto di raccoglimento prima di tutte le gare in programma nel week end», ha deciso la Figc, non appena appresa la notizia.

