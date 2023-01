On.Abbate: 10 milioni di euro per gli allevatori iblei

Ben 25 milioni di euro in arrivo per gli allevatori siciliani. Ad annunciarlo è l’Onorevole Ignazio Abbate che si congratula con l’Assessore Regionale all’Agricoltura, Luca Sammartino: “In poco più di un mese di attività di questo Governo, il settore dell’Agricoltura ha ricevuto un deciso impulso, una vitalità che non si vedeva da anni. Da tempo le aziende agricole di allevamento bovino e ovicaprino aspettavano l’arrivo di questi contributi che serviranno per alleviare la loro situazione economica messa a dura prova da diversi fattori contingenti che hanno reso difficile anche il normale svolgimento dell’attività lavorativa. E’ la prima volta dopo decenni che arriva un aiuto veramente concreto e a fondo perduto per la zootecnia siciliana. L’erogazione avverrà nel giro di pochissime settimane, il tempo materiale di preparare tutti i mandati. La Provincia di Ragusa si conferma ancora una volta leader del settore agricolo visto che sui 25 milioni totali quasi 10 finiscono tra i monti iblei suddivisi tra le 463 aziende ammesse al beneficio che rappresentano quasi un quarto delle 2089 aziende che sono state giudicate idonee al finanziamento. La quasi totalità è costituita da allevamenti bovini, settore trainante dell’economia iblea. Grazie a questi aiuti le aziende avranno a disposizione quella liquidità che servirà a superare i momenti di difficoltà causati dal caro materie prime che colpisce in modo più consistente le aziende della nostra Isola rispetto al resto d’Italia”.

Salva