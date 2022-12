Organizzata dai portatori di San Giovanni una lodevole iniziativa per aiutare i bambini meno fortunati. È stata realizzata in questi giorni una cesta natalizia che verrà messa in palio tramite una estrazione nazionale il cui ricavato sarà devoluto , come dono natalizio, ai bambini meno fortunati. Dai bambini ucraini all’adozione a distanza di bimbi soli.

