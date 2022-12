Pozzallo, disservizi Ast. Chiesta relazione dettagliata

L’avvocato incaricato dall’Amministrazione Comunale di Pozzallo di difendere e tutelare i diritti degli studenti pendolari, ha presentato istanza all’Assessorato Regionale, il quale ha chiesto all’AST di relazionare perentoriamente sui disservizi denunciati dal nostro legale.

“Non sappiamo come la situazione evolverà e attendiamo le giustificazioni che addurranno i rappresentanti dell’Azienda, spiega il Sindaco Roberto Ammatuna.

E’ certo però che, per quanto ci riguarda, non ci fermeremo e porteremo avanti questa battaglia di rispetto e di civiltà per i nostri ragazzi” afferma l’Assessore alla Pubblica Istruzione Stella Morana.

