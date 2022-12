Ragusa in Movimento. Luci accese anche di giorno in via SS. Salvatore

“Ci segnalano, da qualche giorno, l’accensione della pubblica illuminazione, anche durante le ore diurne, in alcune vie del centro storico superiore. In particolare, il problema si verifica in prossimità della via Santissimo Salvatore. Riteniamo che occorra dare una spiegazione alla città e capire se siano soltanto, si fa per dire, delle prove riguardanti la tenuta dell’energia elettrica o se ci siano altre motivazioni”. E’ quanto sottolinea il presidente dell’associazione politico culturale Ragusa in Movimento, Mario Chiavola, evidenziando che, in un periodo storico come quello attuale, tutto ciò che ha a che vedere con l’energia presuppone un’attenzione maggiore. “Siamo certi – chiarisce Chiavola – che ci sarà una ragione ben precisa però sarebbe opportuno comunicarla alla città. I ragusani che vedono queste luci accese anche di giorno non comprendono e non sanno darsi una ragione. Siamo noi, dunque, a farci portavoce delle loro perplessità auspicando che l’Amministrazione comunale possa fornire i chiarimenti del caso”.

