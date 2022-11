A Ragusa oggi si è svolta l’annunciata assemblea dei Sindaci

L’assemblea dei sindaci, con le funzioni del Consiglio, ha approvato tutti i punti all’ordine del giorno della seduta che si è svolta questa mattina presso la sede di viale del Fante del ibero Consorzio Comunale di Ragusa.

“Si tratta di adempimenti necessari alla definizione del bilancio di previsione 2023 dell’ente provinciale – ha spiegato il Commissario Straordinario Salvatore Piazza – passaggio che vorremmo concludere entro il mese di dicembre”.

Nel corso della seduta spazio anche alla relazione della direttrice delle Riserve naturali, dottoressa Carolina Di Maio, in ordine alla gestione della Riserva Naturale del Pino d’Aleppo, ricordando che annualmente gli uffici provinciali redigono una relazione che è a disposizione dei Comuni.

A conclusione dei lavori, i sindaci dei Comuni iblei hanno chiesto al Commissario Piazza di redigere un documento unitario da sottoporre al Prefetto con la richiesta di convocazione di una riunione straordinaria, allargata ai rappresentanti della Protezione civile, per meglio definire una strategia operativa da adottare in presenza di episodi di emergenza legati al maltempo, come quelli che si sono verificati negli ultimi giorni. “Una iniziativa della quale ho già informato il prefetto, raccogliendo piena disponibilità”.

