Scicli. “Ampliamento del cimitero e potenziamento dei servizi essenziali”. Plauso di Libertà Popolare

“Abbiamo approvato all’unanimità il Bilancio 2022-2024, permettendo all’Ente di dotarsi di uno strumento finanziario fondamentale per la Città, a parlare e’ il capo gruppo di Libertà Popolare Peppe Puglisi. Grazie a questo bilancio, la nostra Amministrazione potrà’ ampliare il cimitero comunale, accendendo un mutuo presso Cassa Depositi e Prestiti, uno di quei punti presentati in campagna elettorale dalla coalizione Marino, dove la nostra comunità’ attendeva da tempo. Grazie ancora a questo strumento si potrà intervenire a un finanziamento importante a favore del personale comunale part-time, il cui monte ore passerà da 24 a 34 ore, e a distanza di tanti anni e promesse fatte dalle passate amministrazioni va a legittimare le aspettative e le speranze di tanti lavoratori.

Un bilancio approvato all’unanimità, perché quando si lavora in sinergia è tutto viene fatto a beneficio della cittadinanza, non credo si possano trovare motivi ostativi per non approvare lo strumento.

I Consiglieri di Libertà Popolare Puglisi e Di Benedetto da parte loro hanno sottolineato all’unisono “l’importante traguardo raggiunto con grande impegno e coesione” e ringraziato “tutta la macchina amministrativa dell’Ente che sta lavorando per dare risposte alla collettività, agli operatori economici e alla cittadinanza”.

Salva