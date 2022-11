Vittoria: Due soggetti arrestati per furto aggravato.

Avevano appena rubato da un’auto in sosta una scala professionale del valore di oltre 200 euro i due

pregiudicati arrestati nel pomeriggio di ieri da personale del Commissariato di P.S. di Vittoria.

Nello specifico, il personale operante notava i due soggetti riconosciuti per S.P. classe 1982, con

precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, in atto sottoposto alla misura cautelare

dell’obbligo di presentazione alla P.G., già sottoposto alla misura di prevenzione personale

dell’Avviso Orale, e C.V. classe 1998, con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, che

asportavano dal portapacchi di un’auto in sosta una scala professionale di grosse dimensioni, dopo

aver reciso i supporti che assicuravano la stessa al portapacchi.

Dopo aver riposto la refurtiva a bordo dell’auto nella quale viaggiavano, alla vista del personale di

polizia, i due malviventi tentavano di darsi alla fuga ma venivano prontamente bloccati.

Stante quanto accertato, i due soggetti venivano condotti presso gli uffici del Commissariato di P.S.

di Vittoria e tratti in arresto in flagranza per il reato di furto aggravato in concorso.

Espletate le formalità di rito, su disposizione del Pubblico Ministero di turno, i due soggetti sono

stati condotti presso le rispettive abitazioni in regime di arresti domiciliari, a disposizione della

Autorità Giudiziaria competente.

