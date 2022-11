Ispica. Il plesso Sant’Antonio aderisce a “Fun Science Project”

Anche il plesso Sant’Antonio dell’Istituto Comprensivo Leonardo da Vinci di Ispica aderisce al progetto “Fun Science Project” ideato e realizzato dal Prof. Massimo Micieli. Mercoledì, 23 novembre, ospiterà l’ambiziosa iniziativa che si propone di avvicinare bambini e ragazzi delle scuole al mondo delle scienze attraverso la realizzazione di spettacoli a carattere divulgativo, così da far crescere in loro la consapevolezza sull’importanza della scienza e della tecnologia per la vita quotidiana. Lo spettacolo proporrà esperimenti di chimica, fisica e biologia di particolare effetto, cercando così, attraverso il gioco, di stimolare l’interesse e la curiosità verso il mondo scientifico. Oltre ad essere un valido progetto educativo-didattico, il “Fun Science Project” ha anche una grande valenza sociale: le famiglie degli alunni, per l’occasione, potranno infatti raccogliere contributi per la popolazione ucraina da assegnare alla Caritas Spes ucraina attraverso l’Ong AFN del Movimento dei Focolari. Quest’anno scolastico la finalità solidale riguarda proprio la raccolta fondi per il sostegno a distanza di bambini in situazione di difficoltà.

Salva