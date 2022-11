Unitre incontra Commissario straordinario del comune di Modica

Una delegazione dell’Unitre di Modica, composta dal presidente Rinaldo Stracquadanio, dal suo vice Enzo Cavallo e dal segretario Orazio Frasca, ha incontrato il Commissaerio Straordinario del Comune Domenica Ficano. E ciò in vista ed in preparazione della presentazione del nuovo Anno Accademico: il primo dopo che l’Università della Terza Età della citta della Contea è stata iscritta nel Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale e nel Registro Unico nazionale del Terzo Settore. Una iscrizione derivante dal riconoscimento, da parte dell’assessorato regionale della famiglia e delle politiche sociali e del lavoro, in relazione al ruolo ricoperto ed alla attività svolta. Nel corso dell’incontro la delegazione ha illustrato l’attività svolta e programmata dall’associazione nel contesto sociale modicano e nel rapporto con l’associazione nazionale e con le altre sedi nell’ambito regionale, e non solo, ed ha ottenuto la piena disponibilità del commissario straordinario che ha assicurato la sua presenza in occasione dell’assemblea che sarà convocata per la inaugurazione e per l’apertura dell’anno accademico 2022-2023 in programma il prossimo 17 novembre. Intanto nei prossimi giorni i rappresentanti dell’Unitre incontreranno i responsabili degli uffici del comune coi quali si confronteranno per l’avvio delle procedure per arrivare alla sottoscrizione di una convenzione di collaborazione istituzionale per la ulteriore valorizzazione sociale dell’associazione impegnata con gli iscritti e nel terzo settore nel rispetto delle norme vigenti. E’ stato infine deciso di rivedersi quanto prima per verificare la fattibilità a Modica, col patrocinio ed in collaborazione col Comune, della prossima edizione del festival regionale dei cori Unitre della Sicilia la cui organizzazione, già decisa per l’anno 2020 e sospesa per i blocchi determinati dalla diffusione del Covid, sarà ripresa quanto prima insieme alle altre sedi siciliane partecipanti.

