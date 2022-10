Monterosso. Indispensabile presenza di ambulanza medicalizzata

Improcrastinabile la istituzione di un servizio di ambulanza medicalizzata nel borgo Monterosso in relazione agli ultimi eventi di carattere sanitario verificatesi

In questi giorni . Il sindaco Salvatore Pagano constatato la grave problematica con un comunicato diramato in queste ore ha riferito di avere richiesto un incontro urgente con il Commissario straordinario dell’Asp 7 di Ragusa Gaetano Sirna per discutere sulle tematiche inerenti i servizi sanitari a cura dell’Asp sul territorio di Monterosso Almo. Nel comunicato si ribadisce inoltre che “ il sindaco Salvatore Pagano e l’assessore ai servizi sociali Mariano Dibenedetto , medico, constatata la lontananza e la marginalità del comune di Monterosso Almo dai presidi ospedalieri della provincia di Ragusa ed in relazione agli ultimi eventi inerenti le emergenze sanitarie , sempre più frequenti, che hanno interessato cittadini afflitti da problemi di salute per i quali la risposta quanto più veloce

delle strutture mediche provinciali e dei mezzi a disposizione adeguati a disposizione avrebbe rappresentato una ulteriore garanzia a salvaguardia della loro salute, facendo seguito alle richieste passate, chiedono la istituzione di un servizio di ambulanza medicalizzata. “

