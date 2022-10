Trasporto pubblico a Pozzallo. Galazzo vuole chiarezza

Rosa Galazzo, di Sinistra Italiana di Pozzallo interviene nuovamente sulla vicenda del trasporto pubblico per gli studenti.

“Oggi mi è sembrato di essere in una puntata della serie stranger things e precisamente nel sottosopra – dice l’esponente politica pozzallese – . Una realtà capovolta in cui si è perso il senso dei ruoli e delle cose ed in cui ogni riferimento è capovolto o dilatato. I genitori hanno giustamente lamentato i disservizi elencando gli episodi occorsi ai figli anche se purtroppo i rappresentanti Ast oggi invitati avevano solo il potere di riferire le contestazioni sollevate. Inoltre, non ho ascoltato nessun riferimento alla cosa più scontata di tutte: il contratto. Esiste un contratto di servizio tra la Regione Sicilia e l’Ast”. Rosa Galazzo chiede chi è legittimato a parlare con chi e di che cosa? i lamentati disservizi sono inadempimenti contrattuali? si può pretendere l’adempimento del contratto oppure chiederne la risoluzione per inadempimento?

“Contestualmente – aggiunge – meritano i cittadini di essere rappresentati per pretendere la riduzione del prezzo a monte (ARS) e, a valle (A.C), che se ne faccia carico ? Lo sapremo alla St. 2, Ep 2?Forse all’Ep1 troveremo linterrogazione dei consiglieri di minoranza all’odg?

Vedremo. Intanto chi responsabilmente dovrebbe accantonare somme in bilancio per sollevare i propri concittadini dal costo del ticket (invece) demanda ogni onere all’AST trattenendo solo gli onori. Ma parlare del costo dell’abbonamento non era una sciocchezza? Forse perde questa caratteristica quando la cassa è di altri e la responsabilità pure. La proposta di Sinistra Italiana (nel vuoto catodico di proposte di ogni genere) prevede da una parte l’adempimento del contratto (ARS/AST) e dall’altra il sollevamento del costo dell’abbonamento da parte dell’A.C. Questo nel breve periodo e rinnovando l’invito alla Deputata Stefania Campo e a tutte le forze progressiste a fare fronte comune alla Regione Sicilia. Rimane l’impegno a procedere nel cammino tracciato per soluzioni radicali e permanenti attraverso i nostri Parlamentari”.

Salva