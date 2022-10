Pozzallo. Incontro con il Presidente dell’Autorità Portuale

Si è svolto, nel pomeriggio di ieri, presso l’aula consiliare, un interessante confronto tra il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale Francesco Di Sarcina ed il “cluster marittimo” del porto di Pozzallo. Istituzioni, operatori, organizzazioni sindacali e di categoria, hanno convenuto sull’importanza della sinergia d’intervento per lo sviluppo del porto di Pozzallo attraverso

il ruolo e le nuove competenze dell’Autorità di Sistema. È sicuramente un momento di svolta importante per la gestione del porto, vi è la necessità di sviluppare nuove linee di intervento fondamentali per lo sviluppo del porto sia per quanto riguarda i nuovi finanziamenti che la programmazione. In questo contesto così particolare, riveste una grande importanza il ruolo del Comune come ente garante dell’interesse generale del territorio ed infatti, è per tale ragione che, nei prossimi giorni, il Presidente si è impegnato a firmare un protocollo d’intesa per un coinvolgimento totale soprattutto nelle scelte strategiche che, nell’interesse del territorio, verranno intraprese

