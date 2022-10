Pallavolo, A2. KeyJey Ragusa esordirà domenica a Mascalucia

Inizia il campionato di Serie A2 per la KeyJey Pallamano Ragusa che, in vista dell’esordio, sarà di scena domenica, 30 ottobre, sul campo del Mascalucia. In realtà il torneo ha preso il via già lo scorso fine settimana ma i ragusani hanno osservato un turno di riposo. La squadra allestita da Adam Klimek, però, proprio alla vigilia, si trova a fare i conti con una serie di defezioni. Per motivi personali sono andati via il terzino Luigi Mantisi e il centrale argentino Joaquim Falabella. A questi due si è unito nelle ultime ore anche il pivot Fabrizio Cantarini che, per questioni familiari molto serie, è dovuto rientrare in Argentina. Quindi, di fatto, la squadra che era stata pensata e formata a inizio stagione, dopo due mesi di allenamento, è stata abbastanza stravolta e ora occorrerà trovare un nuovo modulo di gioco. A pochi giorni dalla prima gara non è semplice. Ma Klimek cercherà una soluzione temporanea in attesa che la società trovi di nuovo sul mercato dei validi rimpiazzi. Occorrerà, dunque, lavorare con più intensità del solito per questa prima partita con l’auspicio di potersela giocare ad armi pari con il Mascalucia che a Lanzara, all’esordio, è stata battuta dai campani che risultano essere i favoriti del torneo per questa stagione.

Salva