Modica Airone. Due risultati positivi per le compagini giovanili

Un fine settimana importante quello vissuto dalla compagine giovanile del Modica Airone. Con i gruppi Under 17 e Under 14 arrivano due risultati importanti, il primo in casa di una preparata Nuova Città di Gela, il secondo in casa contro i Ragusa Boys.

Gli Allievi riescono a portare a casa un prezioso pareggio in quel di Gela, gli uomini di Buccheri sono sotto dopo pochi minuti dagli sviluppi di una punizione dal limite con Viola che non riesce a smanacciare fuori dallo specchio il pallone indirizzato sotto il sette. Quindi, nel recupero del primo tempo, arriva il pareggio di Spadaro il più caparbio dei suoi. Nella ripresa padroni di casa ancora avanti e in controllo di gara e tempi di gioco tra crampi e perdite di tempo, servirà un affondo di Brafa a far concedere un rigore a favore dei rossoblu, più trasformato da Alecci. Finale di 2-2 che segna il terzo di fila lontano dalle mura del Vincenzo Barone.

Risultato altisonante per gli Under14 che si dimostrano una vera e propria corazzata. Il finale contro i Ragusa Boys è di quelli importanti, un 9-0 che porta le triplette di Radenza e di Lanza, quindi chiudono i conti uno sfortunato autogol e le reti di Peluso e Roccaro. Un segnale importante quello dato da questi ragazzi, voglia di mostrare bel calcio e di imporsi sugli avversari. I detti antichi in fondo non sbagliano mai, chi ben comincia è sempre a metà dell’opera.

