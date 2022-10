Pozzallo. Attivato il progetto “Mille occhi sulle città”

A seguito del protocollo sottoscritto in Prefettura a Ragusa, anche a Pozzallo si da il via al progetto “Mille occhi sulle città”. Tale progetto diventa uno strumento territorialmente operativo volto ad assicurare un migliore monitoraggio dei fenomeni che possono destare insicurezza nei cittadini in collaborazione tra le autorità di pubblica sicurezza, della Polizia Locale e gli Istituti di Vigilanza privata che hanno sottoscritto il protocollo.

L’utilizzo delle “guardie giurate”, a cui viene demandato, nelle ore notturne, lo svolgimento dei servizi di sicurezza complementari a salvaguardia dei cittadini e del patrimonio comunale, è di particolare utilità ai fini della prevenzione e della repressione dei reati oltre a poter svolgere compiti di osservazione e raccogliere elementi d’informazione da trasmettere alle sale operative delle forze di polizia relative a particolari situazioni che riguardano scorribande notturne, disturbo delle quiete pubblica, atti vandalici, situazioni di degrado urbano e disagio sociale, segnalazioni di auto o persone sospette, gravi infrazioni al codice della strada.

“La sicurezza del territorio è di fondamentale importanza, afferma il Sindaco Roberto Ammatuna. Siamo impegnati quotidianamente a migliorare tale aspetto, dichiara l’assessore alla Polizia Locale Raffaele Monte, e l’attivazione delle funzioni di sicurezza partecipata, attraverso uno strumento importante come questo protocollo d’intesa, contribuisce ad avere “più occhi” e più attenzione sulla città”.

Un ringraziamento sentito al Prefetto di Ragusa Giuseppe Ranieri, che tanto si è speso per l’attivazione di questo importante servizio nell’ambito del territorio della Provincia di Ragusa e un ringraziamento al Sig. Questore e ai Comandanti Provinciali di Guardia di Finanza e Carabinieri per il proficuo lavoro svolto nel quotidiano, in sinergia con la Polizia Locale e gli Istituti di Vigilanza, per migliorare la sicurezza del nostro territorio a beneficio dei cittadini.

Salva