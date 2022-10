Alla scoperta di Ragusa e del suo paesaggio culturale. Prorogate iscrizioni

“Anche la seconda edizione di ‘Alla scoperta di Ragusa e del suo paesaggio culturale’ ha fatto registrare un ottimo riscontro di iscrizioni tra i docenti. Quest’anno l’ampliamento dei posti disponibili ci permette di accogliere ancora più domande; per cui abbiamo deciso di prorogare le iscrizioni fino al 25 ottobre, così da dare ad un maggior numero di classi del territorio la possibilità di prendere parte attivamente a un prezioso percorso di valorizzazione del nostro patrimonio”. A comunicarlo è l’assessore alla Cultura Clorinda Arezzo, la quale sottolinea che “per iscriversi è sufficiente inviare una email indicando nome, cognome, istituto scolastico e materia di insegnamento all’indirizzo sindaco@comune.ragusa.it

Il corso di aggiornamento per gli insegnanti, che compone la prima parte del progetto, sarà articolato in 11 incontri della durata di 2 ore ognuno. Le lezioni pomeridiane cominceranno il 26 ottobre e si concluderanno all’inizio di dicembre. Gli incontri con i docenti si svolgeranno in presenza presso il Centro Servizi Culturali (Via Armando Diaz 56) e presso il Centro Culturale Commerciale (via Giacomo Matteotti 61). Solo in pochissimi casi l’incontro sarà a distanza. Tutti gli incontri saranno registrati. La frequentazione sarà certificata con un attestato.

‘Alla scoperta di Ragusa e del suo paesaggio culturale’, è un progetto per le scuole di Ragusa promosso dall’Ecomuseo Carat e dall’Archivio degli Iblei in collaborazione con Archivio di Stato di Ragusa, Associazione Insieme in città, Consorzio Universitario, Società Ragusana di Storia Patria e SISAm-Società Italiana di Storia Ambientale”.

