2-2 tra Under 17 Modica Airone e Santa Maria Niscemi

Una gara per cuori forti, questa è quella andata in scena a Niscemi tra Santa Maria Niscemi e Modica Airone. Gara chiusa sul 2-2 nei minuti finali tra nervi tesi e strategie che hanno portato le due formazioni a chiudere lo scontro al vertice in perfetta parità.

Nel primo tempo bastano 7’ alla formazione modicana per riuscire a portarsi avanti, Spadaro imbuca alla perfezione Yusuwa che solo davanti al portiere riesce a spiazzarlo e a portare avanti i suoi. Niscemi non ci sta e inizia a sfoderare la sua arma migliore, la fisicità. La gestione del vantaggio dura solo 5’ per i rossoblu che si vedono raggiunti su una disattenzione difensiva. La gara continua ad essere maschia con l’arbitro che sembra far correre troppo sugli interventi più duri, specie quando i ragazzi in campo sembrano non interessarsi al pallone ma prendere di mira gli avversari. Proprio in questo modo Modica perde il suo portiere, Trovato, che in uno scontro di gioco sente un forte dolore al fianco e resiste solo gli ultimi minuti del primo tempo prima di dare forfait.

Nella ripresa i ragazzi allenati da mister Buccheri scendono in campo con il portiere Viola pronto a difendere i pali. La gara continua a vedere contrasti duri e maglie che si allungano, sempre sotto lo stesso metro di giudizio di un direttore di gara che lascia correre. La prima occasione si presenta di nuovo sui piedi di Yusuwa, solo contro il portiere sente la frenesia di calciare in porta e centra l’estremo difensore invece di provare a saltarlo palla al piede. Gol sbagliato gol subito, arriva il vantaggio casalingo su ripartenza e la rimonta casalinga prende forma. Il match prende una brutta piega per i modicani costretti a inseguire e a dover mantenere salda la concentrazione contro le perdite di tempo e i falli degli avversari. C’è tempo anche per l’espulsione di Denaro che chiede spiegazioni di un fallo all’arbitro che puntualmente lo manda sotto la doccia. Nei minuti finali Sortino prova a mettere in mezzo un pallone alla disperata, il portiere si fa trovare impreparato e deve smanacciare sulla traversa, la ribattuta è sui piedi di Yusuwa che si regala la doppietta personale ed il pareggio finale.

Brutte le immagini di fine gara con i nervi tesi che portano ad una mini rissa subito sopita dalle parti. Il risultato porta Niscemi in testa alla classifica a pari punti con la Game Sport Ragusa, mentre per l’Airone Modica è una trasferta insidiosa chiusa con un risultato positivo ed il quarto posto a sole due lunghezze dalle capoliste.

Salva