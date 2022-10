Biometano tra Modica e Pozzallo. Il CGA ha deciso

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa (CGA) ha espresso parere di inammissibilità anche sul ricorso straordinario proposto dal CSPA rigettando, però, l’eccezione di violazione del principio di alternatività, sollevata dal Comune di Modica, accolta contro il Comune di Pozzallo.

Stavolta il CGA ha espresso parere di inammissibilità eccependo difetto di legittimazione del Comitato per mancanza di un suo collegamento stabile con il territorio; la sua esistenza finalizzata solo all’impugnazione della autorizzazione; la mancanza di un’adeguata dotazione di mezzi e di personale; il difetto del requisito della vicinitas fornito solo da due persone.

“Con il dovuto rispetto – commenta l’avvocato Enzo Galazzo già candidato a sindaco di Pozzallo/ mi paiono motivazioni discutibilissime dalle quali il Presidente della Regione, cui il parere sarà trasmesso, potrà dissociarsi”.

Resta in ogni caso l’appello alla sentenza del TAR il cui esito non è affatto scontato.

Salva