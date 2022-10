Lorenzo Fontana è il nuovo presidente della Camera dei Deputati

AGI – Quarantadue anni, vice segretario e responsabile del dipartimento Esteri della Lega, Lorenzo Fontana è stato eletto alla presidenza della Camera. Noto per le sue posizioni ultraconservatrici in tema di famiglia, il veronese è il più studioso del partito di via Bellerio. Ha tre lauree: in Scienze Politiche all’Università di Studi di Padova, in Storia all’Universita’ Europea, in Filosofia all’Università pontificia San Tommaso d’Aquino Angelicum, dove sta studiando per ottenere la quarta.

