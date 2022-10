Sicilia. Renato Schifani è stato proclamato nuovo presidente

Renato Schifani è stato proclamato nuovo presidente della Regione Siciliana.

A leggere la formula della proclamazione il presidente dell’ufficio elettorale della Corte, Giacomo Montalbano.



“La nuova legge non consente di potermi avvalere immediatamente di assessori facenti funzioni. Da domani – ha detto Schifani – lavorerò da presidente della Regione senza assessori e ce la metterò tutta. In attesa che si consumino i tempi procedurali. Lavorerò molto su questo compatibilmente con quelle che saranno le emergenze quotidiane che possono toccare una regione come la Sicilia e tante altre realtà territoriali”.

L’insediamento del nuovo presidente della Regione Siciliana, e il conseguente passaggio di consegne con il governatore uscente Nello Musumeci si svolgeranno domani, venerdì 14 ottobre, alle ore 18 a Palazzo Orléans.

