Il pittore modicano Cicero alla International Prize Giotto

Il pittore modicano Guido Cicero è tra gli artisti scelti per partecipare alla International Prize Giotto che si terrà a Siracusa nella fastosa Villa Reimann. Ospiti Vip da ogni settore giungeranno nel capoluogo aretuseo per questo grande evento d’arte, moda e cultura in una fusione unica.

Tra il 18 e il 24 Ottobre, nomi illustri e nuove pregevoli “scoperte” nei diversi rami delle Arti verranno premiati dalla Madrina e creatrice di questo Premio, ormai entrato di diritto tra quelli di maggior rilevanza, dati i patrocini di altissimo spessore.

Sfilate ed esibizioni canore daranno un taglio moderno e di ampio respiro.

Non è un caso il nome, Giotto; la Donna di Sicilia ha voluto ricordare la leggendaria perfezione del cerchio ma anche lo “sguardo” a 360° che Lei sa gettare sulla Bellezza contemporanea.

L’evento è stato ideato dal Melinda Miceli per Luz Cultural, Enciclopedia d’arte italiana e Arts direct.

Nel giorno di apertura è previsto il concerto di musiche antiche del soprano internazionale Dominika Zamara, quindi la sfilata di moda della maison Riolo Haute Couture, la Personale di fotografia di Sebastiano Cosi Auteri e le Personali d’arte di fumetti di Antonina Giunta e Armando Nigro.

Guido Cicero, con un proprio dipinto intitolato “Attesa lagunare” (acrilico su tela 70 x 140), figura tra gli artisti europei selezionati per la Collettiva insieme con Sensi Lorente, Misa kravcev, Filippo lo Iacono, Emily Trinchero Marchi, Claudia Salvadori, Marco Troia, Lalla Marti e Vincenzo Presenti.

