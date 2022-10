Coupon online: come funzionano e dove trovarli

Un coupon è un buono che può essere utilizzato per ottenere un omaggio o uno sconto per una spesa. Online si possono trovare coupon di vario genere, le modalità di ottenimento del vantaggio offerto dal buono possono infatti differire di molto tra di loro.

I coupon per i punti

Tra i diversi coupon che si possono trovare online, alcuni non offrono un immediato vantaggio al momento dell’acquisto, ma permettono invece di accumulare punti per una raccolta che dà diritto a sconti o premi, a scelta. A tal proposito, se sei interessato a questo genere di proposta, scopri i coupon sempre più digitali di PAYBACK. In sostanza ogni mese, per i clienti affiliati PAYBACK, sono disponibili nuovi coupon, dai supermercati ai negozi di alimenti per animali, dai siti per prenotare le vacanze fino a mille altre tipologie di servizi e prodotti. Ognuno decide quali coupon attivare e, durante la successiva spesa, accumula punti o riceve uno sconto immediato. Gli sconti sono in denaro, mentre l’aumento di punti viene fatto moltiplicando x5 o x10 i punti accumulati per la singola spesa. Con una spesa di importo maggiore è quindi possibile accumulare una buona quantità di punti. In alcuni casi poi è possibile anche ottenere un ulteriore sconto sull’intero acquisto, cosa che rende i coupon decisamente molto comodi da utilizzare.

I coupon sconto

Altra cosa sono i buoni che offrono uno sconto, in denaro o in percentuale sulla spesa effettuata. In molti siti che offrono coupon online è possibile trovare buoni che danno diritto a uno sconto in denaro; per poterne approfittare è necessario raggiungere un certo minimo di spesa. Solitamente non possono essere accumulati, nel senso che per ogni spesa si può sfruttare un singolo buono. In altri casi invece il coupon dà diritto a uno sconto in percentuale sull’acquisto, al 5,10,15%. Anche in questo caso può capitare che sia necessario raggiungere un certo minimo di spesa per ottenere effettivamente il vantaggio offerto dal buono. In rete si trovano anche coupon che danno diritto alle spese di spedizione gratuite o la possibilità di accedere a specifiche campagne promozionali.

I coupon per i prodotti

I buoni cartacei che oggi stanno per essere sostituiti da quelli digitali funzionavano in modo molto differente dai coupon di sconto. Per poter approfittare dell’offerta del singolo buono cartaceo era necessario acquistare un preciso prodotto, sul quale si poteva ottenere un piccolo rimborso. A volte era necessario acquistare anche più pezzi del medesimo prodotto, in caso contrario il buono non poteva essere usato. Anzi, erano presenti anche buoni in cui era necessario ritagliare dall’etichetta del prodotto un ticket o una prova d’acquisto. Esistono dei buoni digitali anche di questo genere, che si possono stampare o conservare sullo smartphone, da mostrare alla cassa al momento dell’acquisto.

Sempre più spesso le aziende stanno però rinunciando a questo tipo di promozioni, perché se da un lato sicuramente cercano di fidelizzare la clientela, dall’altro lato offrono caratteristiche troppo rigide, che escludono la gran parte dei consumatori

Salva